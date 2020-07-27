Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz birbirine girdi. Rezidans çıkışında valeden arabasını isteyen Durmaz, aracının geç gelmesi sonucu bağırmaya başladı. O sırada orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin? Adam gibi konuş" diyerek fenomenin üzerine yürüdü. Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi.