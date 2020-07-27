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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz birbirine girdi. Rezidans çıkışında valeden arabasını isteyen Durmaz, aracının geç gelmesi sonucu bağırmaya başladı. O sırada orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin? Adam gibi konuş" diyerek fenomenin üzerine yürüdü. Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:04
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi. Hürriyet'in haberine göre olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'

Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Kerimcan Durmaz birbirine girdi! 'Sen kimsin'