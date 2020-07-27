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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Yağmur Tanrısevsin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile birlikte teknede yakalandı. Kazancıoğlu'nun teknesinde tatil keyfi yapan Tanrısevsin'in sosyal medya hesabından İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yapması kafaları karıştırdı. Kazancıoğlu ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 13:03
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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı.

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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

BODRUM'DA İSTANBUL'DAYMIŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPTI

Takvim'de yer alan habere göre; Bodrum'da Kazancıoğlu'nun teknesinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Tanrısevsin, bu anlarda İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yaptı.

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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu.

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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

İkili haklarında çıkan aşk iddialarının ardından Yağmur Tanrısevsin'den açıklama geldi.

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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrısevsin, 'Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen' diyerek aşk haberlerini yalanladı.