Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi

BODRUM'DA İSTANBUL'DAYMIŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPTI

Takvim'de yer alan habere göre; Bodrum'da Kazancıoğlu'nun teknesinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Tanrısevsin, bu anlarda İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yaptı.

