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Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile teknede yakalandı! Aşk açıklaması geldi
Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Yağmur Tanrısevsin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile birlikte teknede yakalandı. Kazancıoğlu'nun teknesinde tatil keyfi yapan Tanrısevsin'in sosyal medya hesabından İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yapması kafaları karıştırdı. Kazancıoğlu ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 27.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 13:03
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