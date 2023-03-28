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Haberler Galeri Usta oyuncu Köksal Engür'e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Usta oyuncu Köksal Engür'e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Usta oyuncu Köksal Engür'ün kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Zerda dizisinin Sıddık'ı, Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'si rolüyle hafızalara kazınan Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katıldı. Engür Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:51
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Usta oyuncu Köksal Engür’e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Usta oyuncu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Cengiz Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Usta oyuncu Köksal Engür’e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Usta oyuncu Köksal Engür’e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Usta sanatçı için İstanbul Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sevdikleri ve rol arkadaşları katıldı. Naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camii arasından girilen 8. adada defnedilecek.

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Usta oyuncu Köksal Engür’e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, Zerda dizisinde Sıddık, Leyla ile Mecnun dizisinde ise Ak Sakallı Dede rolüyle dikkat çekmişti.

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Usta oyuncu Köksal Engür’e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu

SANAÇI DOSTLARI BÖYLE VEDA ETTİ

TİLBE SARAN

"Köksal sahnede, mikrofonda, ekranda büyücüydü! Sıcacık, candan ve daima samimi!"