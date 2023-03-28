28 Mart 2023, Salı
Usta oyuncu Köksal Engür'e son veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: Senden öğrenmek bir onurdu
Usta oyuncu Köksal Engür'ün kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Zerda dizisinin Sıddık'ı, Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'si rolüyle hafızalara kazınan Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katıldı. Engür Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:51
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