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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Leon Aslan adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuk sevinci yaşadı. Atakan Arslan ile Serap Korkmaz'ın kızları dünyaya geldi. Avatar Atakan'ın kızının yüzünü gösterdiği paylaşıma beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:56
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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

Survivor yarışmasına başarısıyla damga vurmayı başaran, Avatar lakaplı 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Arslan ile Serap Korkmaz, mutlu evliliklerini kısa bir süre sonra 'Leon Aslan' ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan, 21 gün önce de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Bu kez kız babası olan Survivor Atakan, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

Avatar Atakan, son olarak kızının yüzünü gösterdiği yeni bir paylaşımda bulundu.

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2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

"ASLAN'I ZATEN BİLİYORSUNUZ"

Ağabey-kardeşin birlikte yer aldığı paylaşımına da, "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA. Aslan'ı zaten biliyorsunuz" mesajını not düştü. 100 bini aşkın beğeni alan kareye, "Maşallah" yorumları yağdı.