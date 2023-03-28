2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!

Survivor yarışmasına başarısıyla damga vurmayı başaran, Avatar lakaplı 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Arslan ile Serap Korkmaz, mutlu evliliklerini kısa bir süre sonra 'Leon Aslan' ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.