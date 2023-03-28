HaberlerGaleri2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!
2. kez baba olan Atakan Arslan bebeğinin yüzünü gösterdi: Tanıştırayım, güzel kızım Zenia!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Leon Aslan adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuk sevinci yaşadı. Atakan Arslan ile Serap Korkmaz'ın kızları dünyaya geldi. Avatar Atakan'ın kızının yüzünü gösterdiği paylaşıma beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:55Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:56