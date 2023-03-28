Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkına anne Arzu Sabancı'dan veto geldi! Uzun süre Hande Erçel'in peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda ele ele kamera karşısına çıkan Hakan Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Erçel ailesine giren sosyetik isim pazar günü sevgilisiyle Boğaz keyfi yapmıştı. İkilinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gören Arzu Sabancı küplere bindi. Hande Erçel'in gelini olamayacağını belirten Sabancı'nın sözleri gündeme oturdu.