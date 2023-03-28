28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkına anne Arzu Sabancı'dan veto geldi! Uzun süre Hande Erçel'in peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda ele ele kamera karşısına çıkan Hakan Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Erçel ailesine giren sosyetik isim pazar günü sevgilisiyle Boğaz keyfi yapmıştı. İkilinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gören Arzu Sabancı küplere bindi. Hande Erçel'in gelini olamayacağını belirten Sabancı'nın sözleri gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:11
  • 1
  • 16
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Aşklarıyla magazin gündemine oturan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya anne Arzu Sabancı'dan veto geldi! İkilinin Boğaz'dan yaptığı paylaşımları görünce küplere binen Sabancı'nın Hande Erçel'le ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hakan Sabancı, sevgilisiyle Boğaz keyfindeyken çapkınlıktan da geri durmadı! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu.

  • 3
  • 16
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

2 gün önce ablası Gamze Erçel ve eniştesi ile sevgilisi Hakan Sabancı'yı bir araya getirdiği iddia edilen Hande Erçel, ablasının paylaşımıyla yakayı ele verdi.

  • 4
  • 16
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Gamze Erçel'in bu paylaşımında aynadan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yansıdığına yönelik yorumlar da gecikmedi.

  • 5
  • 16
Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto: Özge’den bile düşük...

Ertesi gün Hande Erçel ile Hakan Sabancı Boğaz'dan paylaşım yaptı.