Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta şarkıcı Nilüfer, önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçı, şarkılarının yanı sıra seyircisi ile yaptığı sohbetle de keyifli dakikalara imza attı. Yıllar meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı bir kez daha "Nilüfer'in yaşı yok" dedirtti. Genç kızlara taş çıkartan usta sanatçının kızı ise dikkat çekti. Kameralardan uzakta büyüyen Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı...