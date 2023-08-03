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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta şarkıcı Nilüfer, önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçı, şarkılarının yanı sıra seyircisi ile yaptığı sohbetle de keyifli dakikalara imza attı. Yıllar meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı bir kez daha "Nilüfer'in yaşı yok" dedirtti. Genç kızlara taş çıkartan usta sanatçının kızı ise dikkat çekti. Kameralardan uzakta büyüyen Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:33
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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

'Sensiz Olmaz', 'Erkekler Ağlamaz', 'Dönsen Bile', 'Son Arzum', 'Haram Geceler' ve 'Kavak Yelleri' gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, önceki gün Harbiye Açıkhava'da sahne aldı.

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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

51 yıldır sahnede olduğunu belirten şarkıcı, "Ruh hiç yaşlanmıyor. Ben 25 yaşındayım. Yaşlanmaya da hiç niyetim yok. Z kuşağı ile de aram iyi, 50 yıllık şarkım 'Son Arzum'u yeniden hit yaptılar" dedi.

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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Yıllar meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in bir de kızını görün!

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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta şarkıcının 2000 yılında evlat edindiği kızı şimdilerde genç kız oldu. Kameralardan uzakta büyüyen Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı...

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Yıllara meydan okuyan Nilüfer’in bir de kızını görün! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

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