7 kez yıldırım çarptı ölmedi! Ölüm nedenini görenler şaştı kaldı! Milyoner'de herkesi ters köşe yapan soru...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da nefesleri kesti. Kemal İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa Guinness rekorlarıyla ilgili olan 200 bin TL değerindeki soru damga vurdu. Yarışmacı "7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness dünya rekorlarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?" sorusuna verdiği yanıtla elenirken sorunun doğru cevabı izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...