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Haberler Galeri Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik, pazartesi günü hayatını kaybetti. Usta oyuncu için salı günü yapılacak cenaze töreni, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Türk sinemasının efsane oyuncusu için bugün ilk olarak Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar annesine olan duygularını paylaştı. Onun kızı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Aşkar, "Gözlerime baktı ellerime dokundu. Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 12:32
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Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

İki gün önce hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

Belediyenin fuaye alanında gerçekleşen törene, sanatçıyı sevenlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kendisi için çok özel bir isim olduğunu belirterek, "Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, ben de Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Kendisiyle çalışmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Onunla çok kıymetli vakitler geçirdim. Özellikle 1994 seçimlerinde bir buçuk ay sabah 7.00'den gece 1.00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık." dedi.

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Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

"ONURLU, DİMDİK VE DEVRİMCİ BİR DURUŞU VARDI"

Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu."

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Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

Girik'in aynı zamanda toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından çok önemli bir isim olduğunu altını çizen Keskin, "Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasağına karşı, belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu, Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları, özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde çok kıymetli örnekler olarak karşınızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.