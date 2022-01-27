27 Ocak 2022, Perşembe
Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik, pazartesi günü hayatını kaybetti. Usta oyuncu için salı günü yapılacak cenaze töreni, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Türk sinemasının efsane oyuncusu için bugün ilk olarak Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar annesine olan duygularını paylaştı. Onun kızı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Aşkar, "Gözlerime baktı ellerime dokundu. Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 12:32
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