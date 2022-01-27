Usta oyuncu Fatma Girik’e son veda! Kızının sözleri yürek yaktı: O benim çınar ağacım

"ONURLU, DİMDİK VE DEVRİMCİ BİR DURUŞU VARDI"

Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu."