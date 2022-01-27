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Demet Akalın ve Alişan'dan Ece Erken'e destek! Acı haber küslüğü unutturdu
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberi üzerine küs oldukları Alişan ve Demet Akalın'dan destek geldi. Ece Erken'in sosyal medya hesabındaki yeni yıl mesajı altına da binlerce yorum geldi.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:55Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 12:13