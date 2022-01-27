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Haberler Galeri Demet Akalın ve Alişan'dan Ece Erken'e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

Demet Akalın ve Alişan'dan Ece Erken'e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberi üzerine küs oldukları Alişan ve Demet Akalın'dan destek geldi. Ece Erken'in sosyal medya hesabındaki yeni yıl mesajı altına da binlerce yorum geldi.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 12:13
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Demet Akalın ve Alişan’dan Ece Erken’e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldü. Ece'nin Instagram hesabından haftalar önce paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Akalın ve Alişan’dan Ece Erken’e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

Ece Erken'in Instagram'dan yaptığı "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz." paylaşımı dikkat çekti.

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Demet Akalın ve Alişan’dan Ece Erken’e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

Erken'in bu paylaşımının altına pek çok kişi ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı. Erken'in paylaşımına "Ah Ece... Allah sabır versin" yorumları yağdı.

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Demet Akalın ve Alişan’dan Ece Erken’e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

Ece Erken'e zor gününde küs olduğu Demet Akalın ve Alişan'dan destek mesajı geldi.

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Demet Akalın ve Alişan’dan Ece Erken’e destek! Acı haber küslüğü unutturdu

İşte küs olmalarına rağmen Ece Erken'e destek veren Alişan ve Demet Akalın'ın Instagram paylaşımları....