Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Fahriye Büyükçiçek'in daha önce annesine kendisine cinlerin musallat olduğunu söylediğini belirten aile, evlendiği Hasım beyin ise kendilerine 'Kötü adamlar ona musallat oldu, yanıma aldım' dediğini söyledi.