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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye'yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye'yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yumruklar havada uçuştu. Konya'dan okumak için Kocaeli'ne gelen Fahriye Büyükçiçek, 2 ay önce ortadan kaybolunca ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Kızları okusun diye ellerindeki tek ineği sattığını söyleyen babanın çaresiz hali ekran başındakileri derinden etkiledi. Müge Anlı, Fahriye'nin kendinden 23 yaş büyük Hasım'la apar topar evlendiğini ortaya çıkarınca Büyükçiçek ailesi neye uğradığını şaşırdı. Bugün stüdyoya gelen Fahriye ve Hasım, genç kızın ailesiyle yüzleşti. İşte bugün Müge Anlı canlı yayında yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 12:32
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Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Müge Anlı canlı yayınında yumruk şoku! Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören ailesinin beslediği ineği satarak yurda yerleştirdiği 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek'ten iki aydır haber alınamıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Ailesi Konya'da yaşayan, üniversite sınavlarını kazanınca Kocaeli'ye gelen 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek'in ailesi kızlarının kendinden yaşça büyük birisiyle evlendiğini öğrenince soluğu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı.

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Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Fahriye Büyükçiçek'in Kandıra'da yaşayan 42 yaşındaki Hasım bey ile evlendiklerini öğrenen aile çocuklarının geri dönmesi çağrısında bulundu.

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Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

Programın sunucu Müge Anlı, Fahriye Büyükçiçek ile Hasım beyin dün itibariyle evlendiklerini söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kızı okusun diye tek ineğini satan baba Türkiye’yi yasa boğdu: Evladım evladın yaşında

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Fahriye Büyükçiçek'in daha önce annesine kendisine cinlerin musallat olduğunu söylediğini belirten aile, evlendiği Hasım beyin ise kendilerine 'Kötü adamlar ona musallat oldu, yanıma aldım' dediğini söyledi.