Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.