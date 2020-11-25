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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sezin Erbil paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali Sezin Erbil paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehemt Ali Erbil, bir süre önce evinde tedavi görmeye başlamıştı. Tedavi sonrası yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için kök hücre tedavisi gören Erbil'den yeni fotoğraf geldi. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, babasının son halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:40
Uzun süre hastanede tedavi gören ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra evinde tedavi görüyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde, ünlü şovmenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.
Usta sanatçı, bugün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız, sevenlerine de sürpriz yaptı.
Sezin Erbil, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp, 'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var' notunu düştü.
Mehmet Ali Erbil'i görenler, "Maşallah çok iyi görünüyor. Küllerinden yeniden doğmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.