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Haberler Galeri Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum'da!

Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum'da!

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad, yaz tatili için Türkiye'yi tercih etti. Prens Firas, eşi Dana Firas ile birlikte önceki gün Bodrum'un gözde yerlerinden Türkbükü'nde bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi. Prens ve prenses Ege'nin serin sularında yüzdü. Bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:01
Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum’da!

Ürdün Prensesi Dana Firas ve eşi Pren Firas, yaz tatili için Türkiye'yi tercih etti. İkili Bodrum'da deniz keyfi yaparken görüntülendi...

Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum’da!

SABAH'ın haberin göre; Önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde denize giren kraliyet çifti, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum’da!

Sıcak yaklaşımlarıyla tatilcilerin gözdesi olan ikili, yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum’da!

Tatil boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken Dana Firas ve eşi Prens Firas, Bodrum'un eşsiz güzellikleri karşısında büyülendi.

Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum’da!

Prens ve prensesin tatili, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.