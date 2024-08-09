09 Ağustos 2024, Cuma
Ürdün Kraliyet Ailesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad Bodrum'da!
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad, yaz tatili için Türkiye'yi tercih etti. Prens Firas, eşi Dana Firas ile birlikte önceki gün Bodrum'un gözde yerlerinden Türkbükü'nde bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi. Prens ve prenses Ege'nin serin sularında yüzdü. Bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:01