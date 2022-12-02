02 Aralık 2022, Cuma
Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu
Dün akşam gerçekleşen GQ Men of the Year törenine Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında yaşananlar damga vurdu. 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu. Cem Yılmaz'a verdiği tepki gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:24
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