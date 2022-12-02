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Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Dün akşam gerçekleşen GQ Men of the Year törenine Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz arasında yaşananlar damga vurdu. 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu. Cem Yılmaz'a verdiği tepki gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:24
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Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Uraz Kaygılaroğlu, GQ Ödül Tören'inde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, turne dönüşü Merzifon'da feci bir kazada yaralanmıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Eski eşi İşiten'in arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan Kaygılaroğlu konuşmasında bu konudan da bahsetti.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı" dedi.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz arasında kriz çıktı! Sahnede fena bozdu

Uraz Kaygılaroğlu o sırada Cem Yılmaz'ın tavırlarından rahatsız oldu.