Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Kızını darbettiği iddiasıyla eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olan Reha Muhtar hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Muhtar'ın aracına çarpıp üzerine sürdüğünü belirtti. Canını zor kurtardığını söyleyen Canpolat Aydemir "Bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" diyerek isyan etti.