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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Kızını darbettiği iddiasıyla eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olan Reha Muhtar hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Muhtar'ın aracına çarpıp üzerine sürdüğünü belirtti. Canını zor kurtardığını söyleyen Canpolat Aydemir "Bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:44
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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Muhtar'ın daha sonra ise kendisini ezmeye çalıştığını öne süren Aydemir, tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

"EZİLMEKTEN KAÇARAK KURTULDUM"

Aydemir, şunları söyledi: Değerli arkadaşlar Reha Muhtar kullandığı jeeple servis aracıma içinde personel varken çarptı kaza tutanağı tutmak istedim.

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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Aracına binerek kaçtı. Önüne geçtim arabasını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum.

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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Olay 1.12.2022 Perşembe akşam saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde oldu.

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Reha Muhtar hakkında korkunç iddia! “Arabasını üzerime sürdü son anda kurtuldum”

Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum.