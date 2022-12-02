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Haberler Galeri Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

Özge Özpirinçci kızını paylaştı, beğeni ve yorum yağdı. Aralık 2021'e ilk defa annelik duygusunu tadan, bugünlerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızı Mercan ile geçiren ünlü oyuncu Özge Pirinçci kızının yaş gününü videolu paylaşımla kutladı. Bebeği Mercan'a "Nice yıllara yavru" diyerek seslenen oyuncunun ünlü arkadaşları kayıtsız kalamadı…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:11
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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

Özge Özpirinçci kızını paylaştı, sosyal medyayı yıktı, geçti! 2014'te 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı oyuncu Burak Yamantürk ile geçen eylül ayında Marmaris Bozburun'da evlenen Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

"KEŞKE ADINI ÜZÜM KOYSAYDIM"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlıtuğ ve modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

"ÇALIŞMAK ÖNCELİĞİM DEĞİL"

Setlere ne zaman döneceği sorulan Özpirinçci, "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir" açıklamasını yapmıştı.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

Özpirinçci, daha sonra Eşi Yamantürk ile Yeniköy'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Mercan'ı pusetiyle araç koltuğuna sabitlemeye çalışan ikilinin beş aylık bebekleri, ilk kez görüntülenmişti.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

İLK YAŞINI KUTLADI

36 yaşındaki güzel oyuncu, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün 1'inci yaşına giren kızının doğum gününü kutladı. 3.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla çekilen videolarını yayınlayan ünlü isim, paylaşımına; "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru!" mesajını yazdı.