Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…

"KEŞKE ADINI ÜZÜM KOYSAYDIM"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlıtuğ ve modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.