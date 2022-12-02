02 Aralık 2022, Cuma
Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın 1. yaş gününü videolu paylaşımla kutladı! Anı tüneline ünlülerden yorum yağdı! İşte minik Mercan…
Özge Özpirinçci kızını paylaştı, beğeni ve yorum yağdı. Aralık 2021'e ilk defa annelik duygusunu tadan, bugünlerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızı Mercan ile geçiren ünlü oyuncu Özge Pirinçci kızının yaş gününü videolu paylaşımla kutladı. Bebeği Mercan'a "Nice yıllara yavru" diyerek seslenen oyuncunun ünlü arkadaşları kayıtsız kalamadı…
Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:11
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