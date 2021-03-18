Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ilk kez böyle görüntülendi

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Yan yana ilk kez bu kadar net görüntülenen ikilinin birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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