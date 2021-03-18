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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ilk kez böyle görüntülendi Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ilk kez böyle görüntülendi
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Yan yana ilk kez bu kadar net görüntülenen ikilinin birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 13:54 Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yakalandı. Uzun süre mekanda kalan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Koşar adımlarla Arnavutköy'deki mekandan ayrılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü çift, kendilerini bekleyen araca binerek mekandan ayrıldı.
Gözlerden uzak aşk yaşamaya başladıkları ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulan Uraz ve Berrak, ilk kez bir mekanda yan yana görüntülenmiş oldu.
"SEN BEN VARDIK"
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç'ı etiketlemişti. Şarkının sözleri ise şöyle:"Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu..."
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüntülenmişti. İkili, Moda'ya doğru yürürken Güncel Magazin'in objektifine böyle yansımıştı.