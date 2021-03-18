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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’da İstanbul’a yeni ve sinsi bir düşman: Acı Getirenler! Akıncı’da İstanbul’a yeni ve sinsi bir düşman: Acı Getirenler!
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın 12. bölümünde ortaya çıkan yeni düşman herkesi şaşkına çevirecek. Kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği örgüt, yeni felaketleri de beraberinde getirecek. Lukas'tan İstanbul'a gelen yeni yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alan Akıncı, bu örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 14:26
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.
Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.
Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar.
Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman.