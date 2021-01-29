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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu… Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu…
Neslihan Atagül yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Durumunun daha kötüleşmesi üzerine rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir evde dinlenen Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 09:37
'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın bir dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' adlı proje ile anlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu, önceki gün Cem Yılmaz'ın Levent'teki ofisinde komedyenle bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası ikili, ofisten birlikte ayrıldı.
'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül'ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.
"YOK BE ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM"
Meslektaşı Melis İşitin'le evliliğini 2019 yılında sonlandıran Kaygılaroğlu'nun, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Muhabirlerin konu hakkındaki soruları karşısında 33 yaşındaki oyuncu, "Yok be abi gözünü seveyim" diyerek haberleri yalanladı.