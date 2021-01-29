Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu…

Neslihan Atagül yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Durumunun daha kötüleşmesi üzerine rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir evde dinlenen Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.