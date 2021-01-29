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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl’ı sinirlendiren Burcu Kıratlı sorusu! İhanet iddiası çileden çıkardı Sinan Akçıl’ı sinirlendiren Burcu Kıratlı sorusu! İhanet iddiası çileden çıkardı
Burcu Kıralı ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Sinan Akçıl, muhabirlerin sorusu sonrası çileden çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verdikleri öğrenilen çiftin yeniden nikah masasına oturacakları iddia edilmişti. Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı ve bebek bekledikleri iddiasının tekrar sorulması üzerine sinirlendi.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:02
Burcu Kıratlı ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Akçıl, "Burcu Hanım'la yeniden nikah masasına oturacağınız konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna, "Durun şimdi Oğuzhan gibi yapayım hangi mikrofon" yanıtını verdi.
Akçıl, "Sinan Bey keyfiniz yerinde. Bunu Burcu Hanım'a mı borçlusunuz?" sorusunu ise "Sürpriz arkadaşlar, her şey güzel olacak" şeklinde cevapladı.
Burcu Kıratlı'yla ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Nez isimli kişinin hamile olduğu haberlerine şarkıcı, "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz? 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum arkadaşlar" şeklinde konuştu. Birkaç ay önce Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı ve bebek bekledikleri iddia edilmişti. Hatta Akçıl'ın bu sebeple Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.
İHANET İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Tüm bu haberlerin ardından Akçıl, "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.