Sinan Akçıl’ı sinirlendiren Burcu Kıratlı sorusu! İhanet iddiası çileden çıkardı

Burcu Kıratlı'yla ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Nez isimli kişinin hamile olduğu haberlerine şarkıcı, "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz? 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum arkadaşlar" şeklinde konuştu. Birkaç ay önce Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı ve bebek bekledikleri iddia edilmişti. Hatta Akçıl'ın bu sebeple Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.