Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses'e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

2023 yılına 1 ay kala ünlü şarkıcıların da programları da teker teker belli olmaya başladı. Ünlü isimlerin yılbaşında sahne almak için istedikleri rakam dudak uçuklattı. Listede Hadise, Özcan Deniz, Hande Yener ve daha kimler kimler… Rekor ücret o isimde! İşte ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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