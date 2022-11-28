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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses'e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

2023 yılına 1 ay kala ünlü şarkıcıların da programları da teker teker belli olmaya başladı. Ünlü isimlerin yılbaşında sahne almak için istedikleri rakam dudak uçuklattı. Listede Hadise, Özcan Deniz, Hande Yener ve daha kimler kimler… Rekor ücret o isimde! İşte ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:07
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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses’e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

Ünlüler yılbaşı konserlerinde ne kadar kazanıyor? Rakamları duyunca şaşıp kalacaksınız…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses’e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

Hadise - 3 Milyon TL (Kıbrıs)

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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses’e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

İbrahim Tatlıses - 1 Milyon 800 Bin TL (Belarus)

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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses’e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

Seda Sayan - 850 Bin TL (Kıbrıs)

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Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses’e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde

Tarkan - 17 Milyon TL (Kıbrıs)