28 Kasım 2022, Pazartesi
Takipçileri ile ilgili “Bana 'Berdan Taytini' diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi
2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde yollarını ayıran ünlü türkücü Berdan Mardini, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman da özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 43 yaşındaki türkücünün, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçen akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Mardini,'nin "Millet salaksa ünlüler ne yapsın" sözleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:06
- 1
- 140
- 2
- 140
- 3
- 140
- 4
- 140
- 5
- 140