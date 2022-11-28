28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Takipçileri ile ilgili “Bana 'Berdan Taytini' diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

Takipçileri ile ilgili “Bana 'Berdan Taytini' diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde yollarını ayıran ünlü türkücü Berdan Mardini, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman da özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 43 yaşındaki türkücünün, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçen akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Mardini,'nin "Millet salaksa ünlüler ne yapsın" sözleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:06
  • 1
  • 140
Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2010'da evlendiği, 2 çocuğunun annesi Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde yollarını ayırdı. Şarkıcının avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup, şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 140
Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

"EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA ÇOCUKLARLA HİÇ İLGİLENMEDİ"

Boşanma sonrası çocuklarının annelerini görmek istemediğini açıklayan şarkıcı, "Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar. Evliliğimiz boyunca çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti. Çocuklarla arasında bağ yoktu ki" ifadelerini kullanmıştı.

  • 3
  • 140
Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

"HAYATTA İHANET HARİÇ HER ŞEY AFFEDİLİR"

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olmuş ve 'eski sevgili' konulu soruya çarpıcı bir cevap vermişti.

  • 4
  • 140
Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

"Normal değildir. İki duble içtikten sonra arkadaşlık kalmaz. Gerçekçi olalım lütfen. Hissiyatın onu sadece arkadaş olarak görmüşse normal. Zor işler bunlar. Arkadaşken daha sonra sevgili olma muhabbeti de olabiliyor. 'İnsanların bütün hayatının temelinde cinsellik yatıyor demişler' ya, bu da karakter meselesi. Sadece beynin oraya çalışıyorsa normal değil, çalışmıyorsa normal. Sevgiliden sonra arkadaş nasıl kalacaksın yani? Öyle bir durum yok. Normal değildir. Bu direkt aldatmaya girer. Kendini aldatıyor, beni aldatıyor, gizli aldatıyor sadece. Ben yeni ilişkiye başlarken karşımdakine saygısızlık olmasın diye telefondaki eski fotoğrafları silerim. Benim için artık yoktur. Onu saklamak vicdanen de saygısızlık."

  • 5
  • 140
Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

YENİ TARZINI PAYLAŞTI

Berdan Mardini, tarzıyla ilgili ilginç paylaşımlara imza atmıştı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapayım dedim" notunu düşmüştü. Berdan Mardini'nin yeni tarzı takipçileri tarafından birçok yorum almıştı.