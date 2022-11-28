Takipçileri ile ilgili “Bana ’Berdan Taytini’ diyorlar” diyen Berdan Mardini TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’e para gönderenlere ‘Salak’ dedi

"Normal değildir. İki duble içtikten sonra arkadaşlık kalmaz. Gerçekçi olalım lütfen. Hissiyatın onu sadece arkadaş olarak görmüşse normal. Zor işler bunlar. Arkadaşken daha sonra sevgili olma muhabbeti de olabiliyor. 'İnsanların bütün hayatının temelinde cinsellik yatıyor demişler' ya, bu da karakter meselesi. Sadece beynin oraya çalışıyorsa normal değil, çalışmıyorsa normal. Sevgiliden sonra arkadaş nasıl kalacaksın yani? Öyle bir durum yok. Normal değildir. Bu direkt aldatmaya girer. Kendini aldatıyor, beni aldatıyor, gizli aldatıyor sadece. Ben yeni ilişkiye başlarken karşımdakine saygısızlık olmasın diye telefondaki eski fotoğrafları silerim. Benim için artık yoktur. Onu saklamak vicdanen de saygısızlık."