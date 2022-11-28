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Haberler Galeri Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna 'Kimin umurunda?' notu

Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna 'Kimin umurunda?' notu

Umut Evirgen'i ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla tanıdık. Geçmişte Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi pek çok ünlü güzelle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen'in ismi son olarak güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen'den yeni aşk bombası geldi! Ünlü oyuncu ile çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı. İkili o kareye "Kimin umrunda" notunu düştü…

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:56
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Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna ’Kimin umurunda?’ notu

İşletmeci Umut Evirgen ezber bozmadı! Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ile birlikte olan ünlü işletmeci Umut Evirgen son olarak Serenay Sarıkaya ile 1 senelik ilişkilerini bitirmişti.

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Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna ’Kimin umurunda?’ notu

"YORULDUK"

Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen hiç zaman kaybetmedi.

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Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna ’Kimin umurunda?’ notu

Evirgen'in adı Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı.

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Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna ’Kimin umurunda?’ notu

'KİMİN UMURUNDA?'

İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olmuştu.

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Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna ’Kimin umurunda?’ notu

Yakın arkadaş olduklarını iddia eden ikiliden Evirgen, Abdullah ile çekilen siyah-beyaz karesini yayınlayarak; sosyal medyanın gündemine oturdu.