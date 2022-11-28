28 Kasım 2022, Pazartesi
Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna 'Kimin umurunda?' notu
Umut Evirgen'i ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla tanıdık. Geçmişte Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi pek çok ünlü güzelle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen'in ismi son olarak güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen'den yeni aşk bombası geldi! Ünlü oyuncu ile çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı. İkili o kareye "Kimin umrunda" notunu düştü…
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:56
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