Umut Evirgen yeni sevgilisi yine ünlü bir oyuncu! Sosyal medyadan paylaştı! Aşk pozuna 'Kimin umurunda?' notu

Umut Evirgen'i ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla tanıdık. Geçmişte Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi pek çok ünlü güzelle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen'in ismi son olarak güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen'den yeni aşk bombası geldi! Ünlü oyuncu ile çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı. İkili o kareye "Kimin umrunda" notunu düştü…