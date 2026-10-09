Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler

Hollywood'dan Türk sinemasına uzanan ünlü isimler, milyonlarca takipçiye ulaşmalarına rağmen sosyal medyaya sırtını döndü. Dijital dünyanın zorbalığına, linç kültürüne ve olumsuz yorumlarına karşı tavır alan yıldızlar, sanal şöhret yerine gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Sosyal medyanın yoğun ilgi, eleştiri ve zaman zaman siber zorbalıkla gündeme gelen dünyasından uzaklaşmayı tercih eden ünlü isimlerin sayısı dikkat çekiyor. Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, Hollywood'dan ise Elizabeth Olsen, Daisy Ridley, Scarlett Johansson ve Brad Pitt, sosyal medyaya yaklaşımlarıyla öne çıkıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre bazı oyuncular, dijital platformlarda görünür olmak yerine özel hayatlarını korumayı ve kariyerlerine odaklanmayı tercih ediyor. Kimi yıllardır sosyal medya hesabı kullanmazken kimi de yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından dijital dünyadan uzaklaşıyor.

KIVANÇ TATLITUĞ: "CANIM SIKILDI, KAPATTIM" Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatma kararıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını ağustos ayında kapatan oyuncu, kararının arkasında özel bir neden olmadığını açıklamıştı. Tatlıtuğ, dijital platformda izleyiciyle buluşacak Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan neden ayrıldığı sorulan oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikâyeye inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım." Oyuncunun bu açıklaması, sosyal medyadan uzaklaşma kararının ardından merak edilen sorulara yanıt oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU DA SOSYAL MEDYAYA KAPILARINI KAPATTI Sosyal medya kullanmamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu da dijital dünyaya mesafeli duran ünlüler arasında yer alıyor. Resmî bir sosyal medya hesabı bulunmayan oyuncu, bu konudaki tavrını daha önce açıkça dile getirmişti. İmirzalıoğlu, "Hiç açmayı da düşünmüyorum, bu benim şahsi tercihim" sözleriyle sosyal medyada yer almayı düşünmediğini belirtmişti.