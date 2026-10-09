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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hollywood'dan Türk sinemasına uzanan ünlü isimler, milyonlarca takipçiye ulaşmalarına rağmen sosyal medyaya sırtını döndü. Dijital dünyanın zorbalığına, linç kültürüne ve olumsuz yorumlarına karşı tavır alan yıldızlar, sanal şöhret yerine gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 1

Sosyal medyanın yoğun ilgi, eleştiri ve zaman zaman siber zorbalıkla gündeme gelen dünyasından uzaklaşmayı tercih eden ünlü isimlerin sayısı dikkat çekiyor. Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, Hollywood'dan ise Elizabeth Olsen, Daisy Ridley, Scarlett Johansson ve Brad Pitt, sosyal medyaya yaklaşımlarıyla öne çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 2

Takvim gazetesinin haberine göre bazı oyuncular, dijital platformlarda görünür olmak yerine özel hayatlarını korumayı ve kariyerlerine odaklanmayı tercih ediyor. Kimi yıllardır sosyal medya hesabı kullanmazken kimi de yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından dijital dünyadan uzaklaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 3

KIVANÇ TATLITUĞ: "CANIM SIKILDI, KAPATTIM"

Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatma kararıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını ağustos ayında kapatan oyuncu, kararının arkasında özel bir neden olmadığını açıklamıştı.

Tatlıtuğ, dijital platformda izleyiciyle buluşacak Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan neden ayrıldığı sorulan oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikâyeye inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım." Oyuncunun bu açıklaması, sosyal medyadan uzaklaşma kararının ardından merak edilen sorulara yanıt oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 4

KENAN İMİRZALIOĞLU DA SOSYAL MEDYAYA KAPILARINI KAPATTI

Sosyal medya kullanmamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu da dijital dünyaya mesafeli duran ünlüler arasında yer alıyor. Resmî bir sosyal medya hesabı bulunmayan oyuncu, bu konudaki tavrını daha önce açıkça dile getirmişti.

İmirzalıoğlu, "Hiç açmayı da düşünmüyorum, bu benim şahsi tercihim" sözleriyle sosyal medyada yer almayı düşünmediğini belirtmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 5

BRAD PITT: "BANA BİR ŞEY KATMAZ"

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncularından Brad Pitt de sosyal medyaya mesafeli yaklaşımıyla biliniyor. Kişisel bir sosyal medya hesabı kullanmayan oyuncu, bu platformların kendisine önemli bir katkı sağlayacağını düşünmediğini ifade etmişti.

Pitt'in sosyal medyada yer almaması, oyuncunun özel hayatını gözlerden uzak tutma tercihinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ünlü oyuncunun adına açılan sahte hesaplar konusunda da hayranlarının dikkatli olması gerekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 6

DAISY RIDLEY: SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTI

Star Wars serisinde Rey karakterine hayat veren Daisy Ridley, sosyal medyada yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından Instagram hesabını kapattı. Silah kontrolüyle ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından yoğun eleştiri ve hakaretlere maruz kalan oyuncu, yaşananların ardından dijital dünyadan uzaklaşmayı tercih etti.

Ridley, "Ben bu iğrençliğe katlanmak zorunda değilim" diyerek milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabını bir gecede sildiği ve bir daha geri dönmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 7

SCARLETT JOHANSSON: SOSYAL MEDYAYA MESAFELİ

Hollywood'un tanınmış oyuncularından Scarlett Johansson, yapımcıların tanıtım ve halkla ilişkiler baskılarına rağmen sosyal medya kullanmamayı tercih ediyor.

Katıldığı programlarda sosyal medyanın psikolojik etkilerine ilişkin çekincelerini dile getiren oyuncu, başkalarının hayatlarını görmenin kişide kıyaslama ve özenme duygusu yaratabileceğini belirtiyor. Johansson, sosyal medyada geçireceği kısa bir sürenin bile ruh hâlini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hollywood yıldızlarına! Milyonluk hesaplara sırt çevirdiler 8

ELIZABETH OLSEN: SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Marvel filmlerindeki rolüyle tanınan Elizabeth Olsen, rol arkadaşı Chadwick Boseman'ın 2020'deki ölümünün ardından Instagram'da hemen bir taziye paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medyada yaşanan bu tepkilerin ardından platformdaki paylaşımlara yönelik yaklaşımıyla gündeme gelen oyuncunun, aynı yıl Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

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