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Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, dördüncü bölümüyle reytinglerde iki kategoride birden birinci oldu. Leyla, oğlu Emir'e kavuşmayı beklerken Celadet'in kurduğu tuzakla karşı karşıya kaldı; Ceyhun'un Leyla'ya olan aşkı ise aile içinde büyük bir krize yol açtı.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 1

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde iki kategoride de birinci oldu.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 2

İZLEYİCİNİN SEÇİMİ 'GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER' OLDU!

Dizi, AB Sosyal Statü kategorisinde %3,49 izlenme oranı ve %12,43 izlenme payı elde ederken 20+ABC1 kategorisinde %4,43 izlenme oranı ve %13,68 izlenme payına ulaştı.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 3

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

CEYHUN'UN TEKLİFİ LEYLA'YI YIKTI, KENAN'LA DOSTLUĞUNU SARSTI

Ceyhun'un para karşılığında bir gece birlikte olma teklifine öfkelenen Leyla, ona tokat atarak açıklamalarını dinlemeyi reddetti. Kenan da duydukları karşısında arkadaşına sert tepki gösterdi. Ceyhun, Leyla'nın Kenan'ın anlattığı gibi bir kadın olup olmadığını anlamak için bu teklifi yaptığını söyleyince Leyla'nın öfkesi ve kırgınlığı daha da büyüdü. Kenan'a hesap sorup bağ evinden ayrılan Leyla, peşinden gelerek özür dileyen Ceyhun'u bir daha görmek istemediğini söyledi.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 4

Leyla'nın ayrılmasının ardından Kenan ile Ceyhun arasındaki hesaplaşma sürdü. Ceyhun, Leyla'da oğlu için her şeyi göze alan bir anne gördüğünü anlatsa da Kenan, arkadaşının onu sınamak istediğine inanmadı. Hanzade'yi üzmemek için konuyu büyütmeyeceğini ancak Ceyhun'a artık güvenemeyeceğini söyledi.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 5

LEYLA'YA ZOR GÜNÜNDE SABİHA SAHİP ÇIKTI

Kalacak bir yer bulmak için Sabiha'nın yanına giden Leyla, oğluna duyduğu özlemi ve Kenan'ın kendisine yaşattıklarını anlattı ancak onun kim olduğunu söylemedi. Leyla'nın acısını paylaşan Sabiha da evladına hasret olduğunu dile getirdi. Eski fotoğraflarını göstererek oğlu Ercan'dan söz etti ancak hikâyesini anlatmayı başka bir zamana bıraktı.

Sabiha'nın yardımıyla Şeniz Müzikhol'ün mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Leyla, kazandığı parayla Teneke Mahallesi'nde küçük bir ev kiralayarak kendi emeğiyle hayatını kurmaya başladı.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 6

SUZİ, CELADET'E ŞANTAJ YAPTI, KENAN BİR KEZ DAHA YALANLARA İNANDI!

Adana'ya gelen Suzi, Berlin'de Leyla'ya kurulan tuzağı Kenan'a anlatmamak karşılığında Celadet'ten bir milyon mark istedi. Celadet bu miktarı vermeyi reddetti ve kendi uygun gördüğü şekilde anlaşma yaptı. Suzi, başına bir şey gelmesi durumunda Kenan'a ulaştırılacak bir mektup bıraktığını da söyledi.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 7

Zeki'yle birlikte Yüreğir'deki eve gönderilen Suzi, Zeki'nin içeceğine gizlice ilaç koydu. Ardından konuşmayı Berlin'deki tuzağa getirerek Zeki'nin itirafta bulunmasını sağladı. İlacın etkisiyle Zeki, Suzi'ye birlikte Kozanlara karşı oyun kurmayı teklif etti. Konuşmayı gizlice kaydeden Suzi, Zeki kendinden geçince konağa döndü.

Konakta Suzi'yi gören Kenan tepki gösterince Celadet, onu Leyla'nın Almanya'ya götürülmesine yardımcı olması için çağırdığını söyledi. Ardından Celadet yalanlarını sürdürdü, Suzi de ona destek oldu. Celadet, Hanzade'nin de onayladığı bir plan uydurdu. Suzi'nin saçlarını boyayarak Leyla adına kimlik çıkarması sayesinde Leyla'nın ülkeden gönderilmesini kolaylaştırmayı hedeflediğini anlattı.

Celadet'le yalnız kalan Suzi ise istediği miktarı iki yüz bin marka çıkardı. Celadet onu konakta ağırlamak zorunda kaldı ancak Emir'e yaklaşmasına izin vermedi.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 8

LEYLA'YA AŞKI ORTAYA ÇIKAN CEYHUN, AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Ceyhun'un para teklif ettiği kadının Kenan'ın eski eşi olduğunu öğrenen Hikmet, ona sert tepki göstererek Leyla'dan uzak durmasını istedi. Leyla'nın masumiyetine inandığını ve ona yardım etmek istediğini söyleyen Ceyhun, konuşma sırasında Leyla'ya âşık olduğunu itiraf etti.

Cezmi'nin Şennur'la belgesel çekerken ofiste açık unuttuğu kamera, bu konuşmayı kaydetti. Akşam görüntüleri izleyen Devran, Şennur ve Cezmi, Ceyhun'un hem para teklifini hem de aşk itirafını öğrendi. Öfkelenen Devran, ertesi sabah Celadet'in yanına giderek Leyla meselesinin artık kendi ailesini de etkilediğini söyledi ve çözüm istedi.

Şennur'un anlattıklarının ardından abisiyle yüzleşen Hanzade, onun Kenan'ın eski eşine âşık olmasına tepki gösterdi. İki kardeş karşı karşıya gelirken Ceyhun, konuşmasının kaydedildiğini ve herkesin gerçeği öğrendiğini duyunca şok oldu.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde yine zirvede! 9

LEYLA, EMİR'İ BEKLERKEN KENAN'IN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Ejder'in verdiği bilgi üzerine mahalleye gelen Kenan, Leyla'dan Adana'yı terk etmesini istedi. Leyla, Emir'i almadan gitmeyeceğini söyledi ve oğlunu kendisine göstermesi için Kenan'ın dizlerine kapanarak ağladı. Kenan'ın sessizliğinden umutlanan Leyla, kazandığı parayla çarşaf, oyuncak ve çikolata alıp evini oğluna hazırladı.

Ancak Celadet, Leyla'dan bir an önce kurtulmak için Zeki'yle bir plan kurdu. Leyla'yı önce hapse attırmaya, ardından sınır dışı ettirmeye karar verdi. Leyla işteyken evine kendilerine ait altınlar yerleştirildi.

Kapısı çalınınca Emir'in geldiğini sanan Leyla, karşısında Munise'yi buldu. Munise'yle oturup sohbet ettikleri sırada polisler eve baskın yaptı. Aramada gizlenen altınlar bulundu. Oğluna kavuşmayı bekleyen Leyla, Munise'yle birlikte Celadet'in kurduğu tuzağın içinde kaldı.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümüyle perşembe akşamı ATV'de.

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