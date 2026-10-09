Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer , Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde iki kategoride de birinci oldu.

Ceyhun'un para karşılığında bir gece birlikte olma teklifine öfkelenen Leyla, ona tokat atarak açıklamalarını dinlemeyi reddetti. Kenan da duydukları karşısında arkadaşına sert tepki gösterdi. Ceyhun, Leyla'nın Kenan'ın anlattığı gibi bir kadın olup olmadığını anlamak için bu teklifi yaptığını söyleyince Leyla'nın öfkesi ve kırgınlığı daha da büyüdü. Kenan'a hesap sorup bağ evinden ayrılan Leyla, peşinden gelerek özür dileyen Ceyhun'u bir daha görmek istemediğini söyledi.

Leyla'nın ayrılmasının ardından Kenan ile Ceyhun arasındaki hesaplaşma sürdü. Ceyhun, Leyla'da oğlu için her şeyi göze alan bir anne gördüğünü anlatsa da Kenan, arkadaşının onu sınamak istediğine inanmadı. Hanzade'yi üzmemek için konuyu büyütmeyeceğini ancak Ceyhun'a artık güvenemeyeceğini söyledi.

LEYLA'YA ZOR GÜNÜNDE SABİHA SAHİP ÇIKTI

Kalacak bir yer bulmak için Sabiha'nın yanına giden Leyla, oğluna duyduğu özlemi ve Kenan'ın kendisine yaşattıklarını anlattı ancak onun kim olduğunu söylemedi. Leyla'nın acısını paylaşan Sabiha da evladına hasret olduğunu dile getirdi. Eski fotoğraflarını göstererek oğlu Ercan'dan söz etti ancak hikâyesini anlatmayı başka bir zamana bıraktı.

Sabiha'nın yardımıyla Şeniz Müzikhol'ün mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Leyla, kazandığı parayla Teneke Mahallesi'nde küçük bir ev kiralayarak kendi emeğiyle hayatını kurmaya başladı.