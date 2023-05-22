Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
Türkiye'nin en çok sevilen ünlülerinin tanınma hikayeleri oldukça merak ediliyor. Onları hep ünlü oldukları halleriyle tanıyoruz ancak daha öncesi de bulunuyor. Şarkıları ve oynadıkları rollerle hayatımıza giren birçok ünlünün adı hayatımızda sık sık anıldı. Geniş hayran kitlesine ulaşan ünlülerin daha önce nasıl hayatlar yaşadıkları merak ediliyor. Çok mu şanslıydılar yoksa şans kapılarını kendi çabalarıyla mı araladılar? İşte ünlülerin keşfedilmeden önce yaşadıkları hayatlar!
Giriş Tarihi: 22.05.2023
21:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
21:58
Birçok ünlünün hayatları hakkında detaylar merak ediliyor. Ünlü olmadan önce yaşadıkları hayatlar ise en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Biz onları renkli, albenili ve lüks hayatlarıyla tanıyoruz ancak sahip oldukları konuma gelmeleri pek de kolay olmamış. İşte ünlülerin keşfedilme hikayaleri!
GALERİ DEVAM EDİYOR
FAHRİYE EVCEN
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen, Solingen'de dünyaya geldi. Çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirten Evcen'in tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından ise hayatı birden değişti.
Bir şekilde televizyonda program yapan Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılan Evcen, güzelliğiyle ünlü ismin dikkatini çekti. Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.
Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca ise okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırarak oyunculuğa ilk adımını attı.
HANDE YENER
Gerçek adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ekonomik açıdan orta hâlli bir ailesi olan Yener, liseyi ikinci sınıfta bıraktı. İlerleyen yıllarda bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir evladı olan Yener, 1994'te eşinden boşandı.