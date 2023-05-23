23 Mayıs 2023, Salı
İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde"
Geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken güzel oyuncu bakın neler söyledi.
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:46
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