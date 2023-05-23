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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde"

Geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken güzel oyuncu bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:46
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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde

Geçtiğimiz sene 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs'ta 5 aylık evliliğini tek celsede bitirmişti.

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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde

Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen çift, arkadaşlıklarını devam ettirme kararı aldı. Özdemir ise dün Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde

"ANLATACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ HERHALDE"

Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde

Evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi.

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İki hafta önce boşanmıştı! Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinde görüntülendi Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde

Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi.