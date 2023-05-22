22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

Atv ekranlarında sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyurmasının ardından kariyerindeki yükselişini sürdüren oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 16:35
  • 1
  • 76
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Sude karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 76
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

Korkamaz'ın usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

  • 3
  • 76
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

İşte Şeyma Korkmaz başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

  • 4
  • 76
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR

  • 5
  • 76
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR