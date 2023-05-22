Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncuyla evliymiş

Atv ekranlarında sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyurmasının ardından kariyerindeki yükselişini sürdüren oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...