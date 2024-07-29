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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48'lik sunucu jet gibi kilo yaktı! 'Her gün 1 tatlı kaşığı...'

Ünlü sunucu Zuhal Topal, anne olduktan sonra verdiği kilolarla uzun süre gündemden düşmemişti. Özellikle eski hamilelik fotoğraflarının sosyal medyada dolaşmasıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Topal, son iki yılda inanılmaz bir değişim geçirdi. Adeta yeniden doğmuş gibi göz kamaştıran Topal, tam 35 kilo vererek herkesi hayran bıraktı. Peki, başarılı sunucunun bu etkileyici değişimi nasıl başardığı merak konusu oldu. İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrının detayları...

Giriş: 29.07.2024 12:45
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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48’lik sunucu jet gibi kilo yaktı! ’Her gün 1 tatlı kaşığı...’

Ünlü sunucu Zuhal Topal, son iki yıldır sergilediği inanılmaz değişimle hepimizi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sadece 35 kilo vermekle kalmayan Topal, sağlıklı yaşamın da adeta simgesi haline geldi. Peki, bu göz alıcı dönüşümün sırrı ne? İşte Zuhal Topal'ın ilham veren zayıflama yolculuğundan önemli ipuçları...

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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48’lik sunucu jet gibi kilo yaktı! ’Her gün 1 tatlı kaşığı...’

Zuhal Topal, kızının doğumunun ardından yaşadığı kilo kaybını, doğal etkilerle açıkladı. Özellikle emzirme sürecinin, kilo verme sürecine olumlu katkı sağladığını belirten Topal, sağlıklı bir kilo verme yolculuğunda emzirmenin önemine vurgu yaptı.

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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48’lik sunucu jet gibi kilo yaktı! ’Her gün 1 tatlı kaşığı...’

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK TÜKETİYOR

Ancak, Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlerle sınırlı değil. Ünlü sunucu, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor.

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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48’lik sunucu jet gibi kilo yaktı! ’Her gün 1 tatlı kaşığı...’

Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını ifade eden Topal, bu besin takviyesinin kilo verme sürecindeki rolünü vurguladı.

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2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48’lik sunucu jet gibi kilo yaktı! ’Her gün 1 tatlı kaşığı...’

Ayrıca, Topal, doktor kontrolünde bir diyet programına sadık kaldığını belirtiyor. Az ve sık yemek prensibine uyarak beslendiğini dile getiren ünlü sunucu, sağlıklı bir diyet programının önemine değiniyor.