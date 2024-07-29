2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 48'lik sunucu jet gibi kilo yaktı! 'Her gün 1 tatlı kaşığı...'

Ünlü sunucu Zuhal Topal, anne olduktan sonra verdiği kilolarla uzun süre gündemden düşmemişti. Özellikle eski hamilelik fotoğraflarının sosyal medyada dolaşmasıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Topal, son iki yılda inanılmaz bir değişim geçirdi. Adeta yeniden doğmuş gibi göz kamaştıran Topal, tam 35 kilo vererek herkesi hayran bıraktı. Peki, başarılı sunucunun bu etkileyici değişimi nasıl başardığı merak konusu oldu. İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrının detayları...

Giriş: 29.07.2024 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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