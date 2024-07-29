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Demet Özdemir'in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Çilek Kokusu, No309, Erkenci Kuş gibi dönemin en popüler dizilerinde başrol oynayan Demet Özdemir geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Son olarak yer aldığı Adım Farah dizisinde hayat verdiği Farah karakteri ile izleyiciden tam not almıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Instagram'da 16 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in annesi, görenleri şaşkına çevirdi...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 15:21
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Demet Özdemir’in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 yılında İzmit'te dünyaya geldi.

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Demet Özdemir’in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Oyunculuk kariyerine fantastik gençlik dizisi Sana Bir Sır Vereceğim ile başlayan Özdemir, canlandırdığı Aylin karakteri ile dikkatleri çekmişti.

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Demet Özdemir’in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Daha sonra yer aldığı Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizi projeleri büyük başarılara imza attı.

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Demet Özdemir’in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Sergilediği oyunculuk performansı ile alkışları toplayan başarılı oyuncunun adı, magazin dünyasında sık sık geçiyor.

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Demet Özdemir’in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Demet Özdemir'in, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk çok konuşulanlar arasındaydı.