Demet Özdemir'in annesiyle karesi sosyal medyayı salladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Çilek Kokusu, No309, Erkenci Kuş gibi dönemin en popüler dizilerinde başrol oynayan Demet Özdemir geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Son olarak yer aldığı Adım Farah dizisinde hayat verdiği Farah karakteri ile izleyiciden tam not almıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Instagram'da 16 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in annesi, görenleri şaşkına çevirdi...

ahaber.com.tr Giriş: 29.07.2024 15:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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