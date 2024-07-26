Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennetin Gözyaşları gibi pek çok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Berk Atan, magazin dünyasında merak edilen bir isim. Son olarak Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle kamera karşısına geçen Berk Atan'ın özel hayatı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Berk Atan'ın gizemli sevgilisinin de oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berk Atan'ın yeni sevgilisi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 26.07.2024 15:28 Güncelleme: 26.07.2024 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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