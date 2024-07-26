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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennetin Gözyaşları gibi pek çok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Berk Atan, magazin dünyasında merak edilen bir isim. Son olarak Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle kamera karşısına geçen Berk Atan'ın özel hayatı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Berk Atan'ın gizemli sevgilisinin de oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berk Atan'ın yeni sevgilisi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 15:28 Güncelleme: 26.07.2024 15:28
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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Berk Atan, 2015 yılında ekranlara gelen Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği 'Savaş' karakteri ile akıllarda yer edinmişti.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde yer alan Berk Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde seyirci ile buluşmuştu.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Son zamanların en merak edilen isimlerinden biri olan Atan'ın özel hayatı sık sık gündeme geliyor.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Geçtiğimiz sene sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile olan ilişkisini noktalayan Berk Atan'ın çok geçmeden gönlünü başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! O da çok ünlü...

Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi Bir Sevdadır dizisinin başrol oyuncusu Sude Zülal Güler.