Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Başarılı oyuncunun sosyal medya fotoğraflarına bazı takipçileri, "Feriha görse Emir'i değil seni seçerdi", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumlarında bulundu.

İşte Ufuk Can Altunkaya başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...