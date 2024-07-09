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Adını Feriha Koydum'un Halil'ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy'a taş çıkarttı! 'Feriha çok pişman olacak'

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi, yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenmişti. Dizide, Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterine saplantılı şekilde aşık olan Halil karakteriyle dikkat çeken Ufuk Tan Altunkaya, şimdilerde farklı bir imajla gündemde. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi adeta görenleri kıskandıracak cinsten. İşte Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 11:03
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Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasındaydı. Dizide Feriha ile zorla nişanlanan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkayai yıllar sonra ortaya çıktı.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Dizide Feriha'ya 'Feriyanım, Feriyanım' şeklinde seslenmesiyle hafızalara kazınan, takıntılı ve psikopat haliyle Feriha'yı canından bezdiren Halil, yeni imajıyla gündem oldu.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Ufuk Tan Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Dizide silik bir karaktere hayat veren oyuncu, son haliyle şaşkına çevirdi. Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

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Adını Feriha Koydum’un Halil’ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy’a taş çıkarttı! ’Feriha çok pişman olacak’

Başarılı oyuncunun sosyal medya fotoğraflarına bazı takipçileri, "Feriha görse Emir'i değil seni seçerdi", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumlarında bulundu.

İşte Ufuk Can Altunkaya başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...