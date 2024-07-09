09 Temmuz 2024, Salı
Adını Feriha Koydum'un Halil'ini bir de şimdi görün! Son haliyle Çağatay Ulusoy'a taş çıkarttı! 'Feriha çok pişman olacak'
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi, yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenmişti. Dizide, Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterine saplantılı şekilde aşık olan Halil karakteriyle dikkat çeken Ufuk Tan Altunkaya, şimdilerde farklı bir imajla gündemde. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi adeta görenleri kıskandıracak cinsten. İşte Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...
Giriş: 09.07.2024 11:03
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