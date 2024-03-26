26 Mart 2024, Salı
Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...
Bayramda konser anlaşmalarını tamamlayan ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Sanatçılar, her özel günde yaptıkları konser anlaşmaları ve aldıkları ücretlerle gündeme geliyorlar. Bu yılın Ramazan Bayramı'nda da aynı durum söz konusu. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki konser mekanlarında sahne alacak olan şarkıcılar, bakın ne kadar alacak...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:28
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