Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

10 Nisan'da başlayacak olan 3 günlük bayram süresince birçok ünlü şarkıcı, Türkiye'deki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sevenleriyle buluşacak. Bu özel günlerde sahne alacak olan yıldızların konser programları ve alacakları paralar da merak konusu oldu. Açıklanan miktar ise dudak uçuklattı. İşte ünlü isimlerin bayram tarifleri...