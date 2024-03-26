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Haberler Galeri Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

Bayramda konser anlaşmalarını tamamlayan ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Sanatçılar, her özel günde yaptıkları konser anlaşmaları ve aldıkları ücretlerle gündeme geliyorlar. Bu yılın Ramazan Bayramı'nda da aynı durum söz konusu. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki konser mekanlarında sahne alacak olan şarkıcılar, bakın ne kadar alacak...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:28
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Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

10 Nisan'da başlayacak olan 3 günlük bayram süresince birçok ünlü şarkıcı, Türkiye'deki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sevenleriyle buluşacak. Bu özel günlerde sahne alacak olan yıldızların konser programları ve alacakları paralar da merak konusu oldu. Açıklanan miktar ise dudak uçuklattı. İşte ünlü isimlerin bayram tarifleri...

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Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

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Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

AJDA PEKKAN
Kıbrıs

8.5 MİLYON TL

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Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

SİBEL CAN
Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

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Ünlülerin bayram tarifeleri servet değerinde! Sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Alişan...

ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL