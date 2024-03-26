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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün'ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek hayranlarının beğenisini kazandı. Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunuyor. Oyunculuğunun yanı sıra annelik kimliğiyle de dikkat çeken Tuba Büyüküstün, sosyal medyada sık sık ikiz kızlarıyla birlikte mutlu anlarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları, annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 12:24
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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün’ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Özellikle Tuba Büyüküstün, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün’ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor.

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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün’ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum günü kutlamasından eğlenceli anları hayranlarıyla paylaştı.

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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün’ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu!

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İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün’ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

Sevilen oyuncular Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ü bir araya getiren "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Başrollerini üstlenen bu iki ünlü isim, diziyle birlikte tekrar hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşarken, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.