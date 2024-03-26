İkizlerinin son hali şaşırttı! 2 çocuk annesi Tuğba Büyüküstün'ün kızları ilgi odağı oldu! Biri annesine çok benziyor...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek hayranlarının beğenisini kazandı. Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunuyor. Oyunculuğunun yanı sıra annelik kimliğiyle de dikkat çeken Tuba Büyüküstün, sosyal medyada sık sık ikiz kızlarıyla birlikte mutlu anlarını paylaşıyor. Güzel oyuncunun kızları, annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...