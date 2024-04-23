Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları! Esra Erol, Fahriye Evcen, Emre Altuğ...

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü ve aynı zamanda çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ünlü isimler de bu özel günü sosyal medya hesapları üzerinden kutladı. İşte, ünlülerin 23 Nisan mesajlarıyla dolu paylaşımları...