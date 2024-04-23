Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

İştahlı bir çocuk olan Efe, programda sık sık yemek aşkını dile getiriyor ve sevimliliği ile dikkat çekiyordu. Ancak, Efe'nin yaşadığı obezite sorunu onun hayatında ciddi bir meseleydi. Ortadan kaybolarak sırra kadem basan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.