23 Nisan 2024, Salı
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...
"Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit'in son hali merak konusu oldu. Bir dönemin sevilen programı şimdilerde minik yıldızlarının değişimleriyle gündemde. Sempatik tavırları, iştahına düşkünlüğü ve yemek yeme sevgisiyle tanınan Efe, artık kocaman delikanlı oldu. 13 yaşına giren Koçyiğit'in son halini gören tanıyamıyor. İşte Çitos Efe'nin son hali...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:22
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