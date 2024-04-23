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Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

"Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit'in son hali merak konusu oldu. Bir dönemin sevilen programı şimdilerde minik yıldızlarının değişimleriyle gündemde. Sempatik tavırları, iştahına düşkünlüğü ve yemek yeme sevgisiyle tanınan Efe, artık kocaman delikanlı oldu. 13 yaşına giren Koçyiğit'in son halini gören tanıyamıyor. İşte Çitos Efe'nin son hali...

Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:22
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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

'Çitos Efe' olarak hafızalara kazınan minik yıldız Efe Koçyiğit, uzun bir süredir izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Son haliyle yeniden gündeme gelen Koçyiğit, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe'nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir. Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

İştahlı bir çocuk olan Efe, programda sık sık yemek aşkını dile getiriyor ve sevimliliği ile dikkat çekiyordu. Ancak, Efe'nin yaşadığı obezite sorunu onun hayatında ciddi bir meseleydi. Ortadan kaybolarak sırra kadem basan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’siydi! Son hali şaşırttı! Efe Koçyiğit bakın nasıl değişmiş...

Şendul Şaban - Ezo Sunal