Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Kızını alıp üvey oğluyla kaçmıştı! Herkesi çıldırttılar...

"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"

Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumumu doğuracak." dedi.