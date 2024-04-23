23 Nisan 2024, Salı
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Kızını alıp üvey oğluyla kaçmıştı! Herkesi çıldırttılar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz günlerde yine şaşırtıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. Programda, başvuran Umut Yetik'in ortaya attığı iddia, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yetik, 19 yaşındaki oğluyla 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin yasak bir ilişki yaşadığını ve küçük kızları Melodi ile birlikte kaçtıklarını söylemişti. Programın 23 Nisan tarihli yayınında kaçak üvey anne, eşiyle yüzleşmek için canlı yayına geldi. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:12
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