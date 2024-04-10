Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte sanat dünyası da bayram sevincini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Demet Akalın, Türkan Şoray, Hakan Ural gibi birçok ünlü isim, bayram mesajları ve özel fotoğraflarla takipçilerini selamladı. İşte ünlülerden bayram paylaşımları...