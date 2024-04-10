10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte sanat dünyası da bayram sevincini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Demet Akalın, Türkan Şoray, Hakan Ural gibi birçok ünlü isim, bayram mesajları ve özel fotoğraflarla takipçilerini selamladı. İşte ünlülerden bayram paylaşımları...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 12:27
  • 1
  • 14
Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini ünlüler de sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte, ünlülerin bayram paylaşımları...

  • 2
  • 14
Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Müge Anlı

  • 3
  • 14
Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Hülya Koçyiğit

  • 4
  • 14
Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Kibariye

  • 5
  • 14
Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Demet Akalın, Hülya Koçyiğit, Fahriye Evcen...

Engin Altan Düzyatan