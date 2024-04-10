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Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan aşk itirafı! "Hayatımda biri var"

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, aşk itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağla Şıkel ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey adlarında iki çocuğu bulunan Altuğ, verdiği bir röportajla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla merak uyandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:26
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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! Hayatımda biri var

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, verdiği bir röportajda, "Hayatımda biri var" şeklinde samimi bir aşk itirafında bulundu.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! Hayatımda biri var

Uzay ve Kuzey adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti, 2015 yılında yollarını ayırdı. Uzun bir süredir yalnız olan Altuğ, bir aşk itirafıyla gündem olud.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! Hayatımda biri var

Şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu- şarkıcı, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! Hayatımda biri var

Sabah'ta yer alan habere göre; Altuğ "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken" dedi.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan aşk itirafı! Hayatımda biri var

Ünlü şarkıcı "Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım" diye yanıt vererek hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.