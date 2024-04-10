Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan aşk itirafı! "Hayatımda biri var"

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, aşk itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağla Şıkel ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey adlarında iki çocuğu bulunan Altuğ, verdiği bir röportajla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla merak uyandırdı. İşte detaylar...