10 Nisan 2024, Çarşamba
Doğukan Güngör'ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir zamanlar dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Güngör, bu sefer de annesiyle gündeme getirildi. Yakışıklı oyuncunun annesini görenler, şaştı kaldı. İşte Doğukan Güngör'ün merak edilen annesi...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:47
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