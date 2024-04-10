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Doğukan Güngör'ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir zamanlar dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Güngör, bu sefer de annesiyle gündeme getirildi. Yakışıklı oyuncunun annesini görenler, şaştı kaldı. İşte Doğukan Güngör'ün merak edilen annesi...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:47
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Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı dizide Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün hayatı merak edildi.

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Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR ?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı

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Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

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Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Ünlü isim şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiriyor. Doğukan Güngör, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı.

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Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

İşte Doğukan Güngör başta olmak üzere ünlülerin anneleri...