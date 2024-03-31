31 Mart 2024, Pazar
Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında... Yurt genelinde sandıkların açılmasıyla birlikte 61 milyon 441 bin 882 seçmen, bugün saat 17.00'a kadar oy kullanacak. Ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirerek sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlüler, bu önemli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerden seçim paylaşımları...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:39
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