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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında... Yurt genelinde sandıkların açılmasıyla birlikte 61 milyon 441 bin 882 seçmen, bugün saat 17.00'a kadar oy kullanacak. Ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirerek sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlüler, bu önemli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerden seçim paylaşımları...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:39
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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

Ülke genelinde toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına giderek tercihini belirliyor. Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer bölgelerde ise oy kullanım saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.

Ünlüler de sabahın erken saatlerinde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

İşte ünlü isimlerden seçim manzaraları...

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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

İBRAHİM KUTLUAY

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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

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Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

ESRA EROL

Eşiyle birlikte oy kullanmaya giden Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Ben her sandık başına gittiğimde Cumhuriyetimizi/demokrasimizi yeniden ve yeniden kutluyor gibi hissediyorum.

Seçimlerde kim kazanırsa kazansın, özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerin şehirde daha mutlu ve huzurlu, güven içinde yaşamalarını sağlamak için çok çalışacaklarına kalpten inanıyorum.." notunu düştü.