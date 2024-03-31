Ünlüler böyle oy kullandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlü isimler...

ESRA EROL

Eşiyle birlikte oy kullanmaya giden Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Ben her sandık başına gittiğimde Cumhuriyetimizi/demokrasimizi yeniden ve yeniden kutluyor gibi hissediyorum.

Seçimlerde kim kazanırsa kazansın, özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerin şehirde daha mutlu ve huzurlu, güven içinde yaşamalarını sağlamak için çok çalışacaklarına kalpten inanıyorum.." notunu düştü.