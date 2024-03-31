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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Merve Ateş, Uğur Polat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in hayatı merak konusu oluyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlenme yolunda olan güzel oyuncu, bu kez de ablasıyla gündem oldu. Ablası Huri Deniz ile olan benzerliği ve güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Pınar Deniz'in ablası...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:22
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

"Yargı" dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Deniz, bu kez ablasıyla gündeme getirildi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

30 yaşındaki oyuncunun ablasını görenler ise gözlerine inanamadı. İki kardeşin benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI