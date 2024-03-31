Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablasını gören hayran kaldı! 2 kardeş birbirinin aynısı! Adı gibi Huri...

Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Merve Ateş, Uğur Polat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in hayatı merak konusu oluyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlenme yolunda olan güzel oyuncu, bu kez de ablasıyla gündem oldu. Ablası Huri Deniz ile olan benzerliği ve güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Pınar Deniz'in ablası...