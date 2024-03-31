Survivor'dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya'yı elemiş...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, yarışmacılardan Gizem Memiç'in yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye olması dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle adından söz ettiren, Survivor Gizem'in hayatı da merak konusu oluyor. Gizem Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu. İşte detaylar...