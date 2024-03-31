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Haberler Galeri Survivor'dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya'yı elemiş...

Survivor'dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya'yı elemiş...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, yarışmacılardan Gizem Memiç'in yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye olması dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle adından söz ettiren, Survivor Gizem'in hayatı da merak konusu oluyor. Gizem Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:06
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Survivor’dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya’yı elemiş...

Yaşadığı sakatlık nenediyle Survivor All Star'a devam edemeyecek olan Gizem Memiç hakkında şoke eden bir detay ortaya çıktı.

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Survivor’dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya’yı elemiş...

Gizem Memiç 14 numara ile yarışmış ve Miss Turkey 2010 Güzellik Yarışması'nın birincisi olmuştu. Aynı yarışmada Türkiye'nin en çok konuşulan başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya'da yer almıştı.

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Survivor’dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya’yı elemiş...

SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

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Survivor’dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya’yı elemiş...

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

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Survivor’dan diskalifiye olan Gizem Memiç hakkında şaşırtan detay! Eski haline bakın! Serenay Sarıkaya’yı elemiş...

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.