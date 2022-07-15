Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Sinem Kobal paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu doğum kilolarından kurtuldu. Fit haliyle övgüler toplayan Kobal, yeni paylaşımıyla bir kez daha beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sürpriz pozu...