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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Sinem Kobal paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu doğum kilolarından kurtuldu. Fit haliyle övgüler toplayan Kobal, yeni paylaşımıyla bir kez daha beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın sürpriz pozu...

Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 12:07
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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez anne olmuştu.

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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

İkinci kez kız bebek sahibi olan Kobal, sosyal medyada da yakın takibe alındı.

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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftleri arasında yer alan İmirzalıoğlu ailesi, ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almış ancak kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın minik kızları Leyla'nın, mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

Sevenlerini endişelendiren haber sonrası minik Leyla sağlığına kavuştu. Ünlü çift şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

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Sinem Kobal sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı: Gördüğüm en güzel anne

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuş ve ilk tatil pozunu paylaşmıştı.