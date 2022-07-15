Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Çiftin kızı Su ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...