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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık sabah saatlerinde büyük şok yaşadı. Ortaköy'de yokuş çıkan paletli kepçe kontrolden çıkması sonucu önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber Bilge Su Işık ise şoke oldu.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 12:51
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