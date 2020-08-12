Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi

Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi.

