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Haberler Galeri Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık sabah saatlerinde büyük şok yaşadı. Ortaköy'de yokuş çıkan paletli kepçe kontrolden çıkması sonucu önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü YouTuber Bilge Su Işık ise şoke oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 12:51
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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi

Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi.

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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...

Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören Youtuber Bilge Su Işık ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Facianın eşiğinden dönüldü...