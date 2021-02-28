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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:42
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

TANER ÖLMEZ

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

ALMA TERZİÇ

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