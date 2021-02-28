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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş... Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...
Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:42
Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
TANER ÖLMEZ
TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU
TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU
ALMA TERZİÇ