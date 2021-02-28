Menajerimi Ara dizisini Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…