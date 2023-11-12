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Haberler Galeri Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Ünlü yıldızın maruz kaldığı şiddet kan dondurdu! 30 yaşındaki Keke Palmer, sekiz aylık bebeğinin babası olan eski sevgilisi Darius Jackson'ın ilişkileri sırasında kendisine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığını ileri sürdü. Çocuğunun velayetini tek başına almaya çalışan Palmer, kendi evindeki güvenlik görüntülerini mahkemeye de delil olarak sundu.

Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:32
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Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Keke Palmer, eski erkek arkadaşı Darius Jackson'ı fiziksel ve duygusal tacizle suçladı; mahkeme belgelerinde kendisine defalarca saldırdığını, evine izinsiz girdiğini ve 8 aylık oğluna kızdığını yazdı.

Edinilen bilgiye göre, Palmer'ın Jackson'a karşı geçici uzaklaştırma kararı verilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Aktöre geçici olarak oğulları Leo'nun velayeti verildi ve Jackson'a herhangi bir ziyaret hakkı da tanınmadı.

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Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Gerçek adı Lauren Keyana Palmer olan Palmer, şiddetin Jackson'la yaşadığı iki yıllık ilişkisi boyunca devam ettiğini ve ayrılıklarından sonra da durmadığını söyledi. Ayrılıktan bu yana onun "daha da dengesiz ve tehlikeli" olduğunu ve kendisinin ve oğullarının güvenliğinden korktuğunu belirtti.

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Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Palmer mahkeme belgelerinde "Oğlumuz Leo sayesinde Darius'la olan ilişkimi nihayet kesin olarak sonlandırabildim ve şiddetinden kurtulabildim" diye yazdı. "Leo benim için dünyadaki en önemli şey; güvende olmaya ve şiddetten uzak bir ortamda büyümeye ihtiyacı var ve bunu hak ediyor."

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Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

BOYNUNU SIKIP YERE FIRLATTI

13 Şubat 2022'de gerçekleştiği iddia edilen bir tartışma sırasında Palmer, Jackson'ın gösterdiği bir fotoğrafının ardından çok sinirlendiğini "boynunu sıkarak ve onu merdivenlere fırlattığını" söyledi.

Palmer, şiddetin ertesi sabah da devam ettiğini söyledi. Jackson'ın onu boynundan yakaladığını ve merdivenlere vücudunu yere çarptığını iddia etti.

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Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

AYRILIKTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Mahkemeye iletilen belgelere göre Palmer'a yönelik en son iddia edilen şiddet olayı, çiftin ayrılmasının ardından 5 Kasım'da gerçekleşti. Palmer, evinde annesiyle telefonda konuştuğu sırada Jackson'ın içeri daldığını görünce "şaşırdığını" söyledi. Palmer birlikte yaşamadıklarını ve onun evine gelmesine izin vermediğini söyledi.

Dilekçeye göre Jackson, Palmer'a evinden gitmesini istediğini söyledi ancak kendisinin bunu yapma reddetti.