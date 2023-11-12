12 Kasım 2023, Pazar
Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı
Ünlü yıldızın maruz kaldığı şiddet kan dondurdu! 30 yaşındaki Keke Palmer, sekiz aylık bebeğinin babası olan eski sevgilisi Darius Jackson'ın ilişkileri sırasında kendisine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığını ileri sürdü. Çocuğunun velayetini tek başına almaya çalışan Palmer, kendi evindeki güvenlik görüntülerini mahkemeye de delil olarak sundu.
Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:32
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