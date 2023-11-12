Ünlü yıldız dehşeti yaşadı! Keke Palmer’in sevgilisinden gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı

Palmer mahkeme belgelerinde "Oğlumuz Leo sayesinde Darius'la olan ilişkimi nihayet kesin olarak sonlandırabildim ve şiddetinden kurtulabildim" diye yazdı. "Leo benim için dünyadaki en önemli şey; güvende olmaya ve şiddetten uzak bir ortamda büyümeye ihtiyacı var ve bunu hak ediyor."