Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıkmıştı. "Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında şunları söylemişti:

"En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık."