12 Kasım 2023, Pazar
Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede evlilik kararı alan ikili aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Jet hızıyla evlilik teklifi eden şovmenin mutluluğu ise kısa sürdü. Ayrılık sonrası Erbil'den şaşırtan bir itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:04
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