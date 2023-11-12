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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede evlilik kararı alan ikili aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Jet hızıyla evlilik teklifi eden şovmenin mutluluğu ise kısa sürdü. Ayrılık sonrası Erbil'den şaşırtan bir itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:04
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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Bir süredir özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Ancak çiftin bu birlikteliği uzun sürmemişti. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş, ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan itirafı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı: Zorunda kaldık!

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıkmıştı. "Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında şunları söylemişti:

"En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık."