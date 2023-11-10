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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu yargılanan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Yemek yemediği için bağışıklık sistemi çöken Dilan Polat, ağrıları nedeniyle üç kez muayene oldu. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte "Beter olsunlar" diyen Nagihan Karadere'nin o yorumu...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 16:23
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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı.

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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının konulduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.

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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Posta'da yer alan habere göre; cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı.

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Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı.