Nagihan Karadere’den Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Bunlar iyi günleri

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu yargılanan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi yaşamına adapte olamadı. Yemek yemediği için bağışıklık sistemi çöken Dilan Polat, ağrıları nedeniyle üç kez muayene oldu. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte "Beter olsunlar" diyen Nagihan Karadere'nin o yorumu...